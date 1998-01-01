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خدمات رفح يستضيف اتحاد الشجاعية بلقاء الفرصة الأخيرة

الخميس 15 مارس 2018 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات رفح يستضيف اتحاد الشجاعية بلقاء الفرصة الأخيرة



غزة / سما /

يلتقي مساء غد الجمعة, فريقا خدمات رفح واتحاد الشجاعية على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير من دوري الدرجة الممتازة.

ويدخل "الأخضر" الرفحي (الثاني 38 نقطة) اللقاء واضعا أمامه تحقيق الفوز ولا شيء غيره, بهدف إنعاش آماله بإحراز اللقب للمرة الخامسة في تاريخه, بينما سيكون التعادل أو الخسارة بمنزلة "الضربة القاضية" له, كون شباب خانيونس سيحرز البطولة رسميا قبل خوضه مباراة القادسية السبت المقبل.

أما "المنطار" (الرابع 29 نقطة), فالمباراة لا تعني له الكثير, وبالتالي فإنها تمثّل فرصة كبيرة للدفع بلاعبيه الشبان, تمهيدا لتجهيزهم لمنافسات الكأس.

وفي لقاء آخر, يلتقي الهلال (الثامن 23 نقطة) مع منافسه شباب رفح (السابع 28 نقطة) على ملعب فلسطين بغزة, وهي مباراة معنوية للطرفين.

#خدمات رفح #اتحاد الشجاعية

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