جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رجل أعمال يرفض إقامة مأدبة غداء بمناسبة زواج نجله ويوزع تكلفتها على الفقراء

الخميس 15 مارس 2018 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
رجل أعمال يرفض إقامة مأدبة غداء بمناسبة زواج نجله ويوزع تكلفتها على الفقراء



غزة - عبدالهادي مسلم

رفض احد رجال الأعمال "ج ش" وشقيقه من مدينة غزة إقامة مأدبة غداء فاخرة بمناسبة زواج إبنهما وبنتهما وقاما بتوزيع مبلغ تكلفة المأدبة والتي تقدر بعشرة الاف دولار على المحتاجين من ابناء شعبنا .

رجل الاعمال نصر الدين جبر صديق فاعل الخير والذي رفض ان يذكر اسمه بالاعلام قال عبر صفحته على "الفيس بوك " كل الاحترام لصديقي رجل الاعمال واخيه اللذان رفضا ان يقيما مأدبة غداء فاخرة بمناسبة زواج إبنهما وبنتهما تكلفهما عشرة الاف دولار وقاما بتوزيع هذا المبلغ على المحتاجين من ابناء شعبنا .. لك التحية م ش .. لك التحية "ج ش"

وأضاف جبر قائلا : أتمنى أن تصبح مثلا يحتذى به من قبل من يتفاخرون بذبح ستة عجول على الوليمة التي لا يحضرها سوى الاغنياء وعلية القوم ويرمى في القمامة الكثير منها بينما يمنع الفقير من دخول الصالة لأنه غير مدعو للفرح ..

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال يعلن عن تسهيلات للمسيحيين بمناسبة اعياد الميلاد

رواتب

راتب كامل للمتقاعدين العسكريين والمدنيين بمناسبة العيد

انطلاق أعمال الجلسة المسائية للمؤتمر السابع

الخضري - ارشيف

الخضري: الاستيطان في القدس والضفة لإدامة الاحتلال ومنع إقامة الدولة

الخضري: تحقيق المصالحة والشراكة أساس لمواجهة تحديات إقامة الدولة

مستوطنون الخليل - ارشيف

الخليل: التماس ضد إقامة مجلس محلي لإدارة شؤون المستوطنين بالمدينة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: التفاصيل الكاملة لمحاولة الاغتيال الفاشلة لرئىس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات

الزهار ينفي التصريحات المنسوبة له حول استهداف موكب الحمد الله

الجيش المصري ينتهك السيادة الإٍسرائيلية .. لماذا وكيف ؟

مراقب الدولة: الجيش الاسرائيلي تعمد قتل جنوده الأسرى واستهداف المدنيين في حرب 2014

الرجوب : على حماس ان تعلن فورا عن انهاء " الانقلاب " في غزة

فيديو.. ميسي يحرق تشيلسي ويقود البرشا لربع نهائي الأبطال

الشعبية تُعلن مقاطعتها لجلسة "المجلس الوطني" المُقبلة في رام الله

الأخبار الرئيسية

صفعة للموقف الاميركي ..100 مليون $ للاونروا في مؤتمر روما

الحية - ارشيف

الحية: استهداف موكب الحمدالله استهدف حماس وتوجه دولي لتخفيف الحصار عن غزة

ترامب وكوشنير - ارشيف

صحيفة : كوشنير بلور"صفقة القرن" بالاتفاق مع دول عربية وإدارة ترامب تهدد السلم العالمي

الرئيس عباس

الرئيس يخوض "معركة" مع أمريكا ويؤجل "المعركة" مع إسرائيل الى حين

تفجير سلسلة عبوات على جدار شمال غزة والاحتلال يقصف بالمدفعية نقاط رصد للمقاومة

الاتصالات الفلسطينية