رجل أعمال يرفض إقامة مأدبة غداء بمناسبة زواج نجله ويوزع تكلفتها على الفقراء

غزة - عبدالهادي مسلم

رفض احد رجال الأعمال "ج ش" وشقيقه من مدينة غزة إقامة مأدبة غداء فاخرة بمناسبة زواج إبنهما وبنتهما وقاما بتوزيع مبلغ تكلفة المأدبة والتي تقدر بعشرة الاف دولار على المحتاجين من ابناء شعبنا .

رجل الاعمال نصر الدين جبر صديق فاعل الخير والذي رفض ان يذكر اسمه بالاعلام قال عبر صفحته على "الفيس بوك " كل الاحترام لصديقي رجل الاعمال واخيه اللذان رفضا ان يقيما مأدبة غداء فاخرة بمناسبة زواج إبنهما وبنتهما تكلفهما عشرة الاف دولار وقاما بتوزيع هذا المبلغ على المحتاجين من ابناء شعبنا .. لك التحية م ش .. لك التحية "ج ش"

وأضاف جبر قائلا : أتمنى أن تصبح مثلا يحتذى به من قبل من يتفاخرون بذبح ستة عجول على الوليمة التي لا يحضرها سوى الاغنياء وعلية القوم ويرمى في القمامة الكثير منها بينما يمنع الفقير من دخول الصالة لأنه غير مدعو للفرح ..