جمعة: إن لم يخرج مؤتمر روما بنتائج إيجابية سيكون لها تأثيراً كبيراً على القضية الفلسطينية

غزة/سما/

نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأونروا التابعة للمجلس الفلسطيني للتمكين الوطني، اليوم الخميس، سلسلة بشرية حول مقر الأونروا بمدينة غزة، رفضاً لكافة المشاريع التي تحاول تصفية قضية اللاجئين وضد القرار الأمريكي بتقليص مساهمة الولايات المتحدة في موازنتها.

وقال رئيس اللجنة النائب أشرف جمعة: إن "هذه الفعالية تأتي تزامناً مع مؤتمر روما للدول المانحة للأونروا"، لافتاً إن لم يخرج المؤتمر بقرارات إيجابية سيكون له تداعيات سلبية على الأحداث القائمة في فلسطين وضمن خطة مدروسة لتصفية القضية.

وأوضح جمعة أن مسيرة العودة نهاية الشهر الحالي ستكون علامة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، مؤكدًا على أن الشعب الفلسطيني قادر على أن يقلب الطاولة على رؤوس كل المتآمرين. يُشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد هددت خلال عمليات تصويت الجمعية العمومية بتخفيض مساهمتها في الميزانية العامة للأمم المتحدة.