جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. هو وهي

تصرفات تدمر علاقتك بشريك حياتك.. تجنبيها

الخميس 15 مارس 2018 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصرفات تدمر علاقتك بشريك حياتك.. تجنبيها



وكالات / سما /

تقدم المرأة في حياتها اليومية، على بعض التصرفات، التي يمكن أن تدمر علاقتها بشريك حياتها، ومن ذلك التصرفات التالية:

– فرض نفسها عليه:

أول خطأ تقع فيه المرأة عند الارتباط، هو أنها تجعل الرجل يتركها، وهو أن يشعر أنها تفرض نفسها عليه، فدائما تريده أن يكون بجانبها، ويمكن أن يصل بها الأمر إلى أن تفرص نفسها في أوقات هو لا يريدها فيها.

– التصنع:

أيضا من الأشياء التي تجعل الرجل يتوقف عن حب المرأة، هو أن يشعر بأنها تتصنع أمامه، فالرجال لا يرغبون في المرأة المتصنعة، والتصنع يشمل محاولة تصنع الإعجاب، أو مدح المبالغ، لذلك إذا كنت تريدين أن تحتفظي برجلك؛ فعليكِ أن تحافظي في البداية على الشخصية التي أحبها.

– ملكة الدراما:

مصطلح “Drama Queen” أو ملكة الدراما كما نسميها بالعربية، تعني المرأة التي تحب دائما أن تصنع من حياتها مأساة، وتلعب دور الضحية والمظلومة دائما، فهي تشكو على طول الخط، سواء من سوء معاملة من حولها، أو منه رجلها شخصيا، ومن طريقة معاملته لها، فدائما تعيش وسط مأساة.

– تمثيل دور الذكر:

لا شك أن المرأة القوية الواثقة من نفسها تجذب الرجال، لكن أن تميل إلى طبع وتصرفات الذكور، فهذا لا يجذبه، وإنما تجعله ينفر منها، ويشعر كأنها صديق له.

#العلاقة #الشريك

أخبار ذات صلة

2017-636226771355938637-593_608x403

صفات بشريك حياتك.. تؤكد أنه لن يخونك أبداً

2017-636268048271222138-122_608x403

تصرفات تدل على ان حياتك الزوجية مثالية

2017-636208525054313169-431_608x403

تصرفات رائعة تنعش حياتك الزوجية

2017-636309754306113906-611_608x403

احذري ..صديقتك ممكن ان تدمر حياتك!

اخطاء

هذه الأخطاء تجنبيها عند التواصل مع زوجك

خلافات

خلافات نهايتها الطلاق.. تجنبيها

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: التفاصيل الكاملة لمحاولة الاغتيال الفاشلة لرئىس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات

الزهار ينفي التصريحات المنسوبة له حول استهداف موكب الحمد الله

الجيش المصري ينتهك السيادة الإٍسرائيلية .. لماذا وكيف ؟

مراقب الدولة: الجيش الاسرائيلي تعمد قتل جنوده الأسرى واستهداف المدنيين في حرب 2014

الرجوب : على حماس ان تعلن فورا عن انهاء " الانقلاب " في غزة

فيديو.. ميسي يحرق تشيلسي ويقود البرشا لربع نهائي الأبطال

الشعبية تُعلن مقاطعتها لجلسة "المجلس الوطني" المُقبلة في رام الله

الأخبار الرئيسية

الحية - ارشيف

الحية: استهداف موكب الحمدالله استهدف حماس أيضا و سعي من كافة الجهات لمعرفة الجاني

ترامب وكوشنير - ارشيف

صحيفة : كوشنير بلور"صفقة القرن" بالاتفاق مع دول عربية وإدارة ترامب تهدد السلم العالمي

الرئيس عباس

الرئيس يخوض "معركة" مع أمريكا ويؤجل "المعركة" مع إسرائيل الى حين

تفجير سلسلة عبوات على جدار شمال غزة والاحتلال يقصف بالمدفعية نقاط رصد للمقاومة

البنك الدولي: انهيار وشيك في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية