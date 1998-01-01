تصرفات تدمر علاقتك بشريك حياتك.. تجنبيها

– فرض نفسها عليه:

أول خطأ تقع فيه المرأة عند الارتباط، هو أنها تجعل الرجل يتركها، وهو أن يشعر أنها تفرض نفسها عليه، فدائما تريده أن يكون بجانبها، ويمكن أن يصل بها الأمر إلى أن تفرص نفسها في أوقات هو لا يريدها فيها.

– التصنع:

أيضا من الأشياء التي تجعل الرجل يتوقف عن حب المرأة، هو أن يشعر بأنها تتصنع أمامه، فالرجال لا يرغبون في المرأة المتصنعة، والتصنع يشمل محاولة تصنع الإعجاب، أو مدح المبالغ، لذلك إذا كنت تريدين أن تحتفظي برجلك؛ فعليكِ أن تحافظي في البداية على الشخصية التي أحبها.

– ملكة الدراما:

مصطلح “Drama Queen” أو ملكة الدراما كما نسميها بالعربية، تعني المرأة التي تحب دائما أن تصنع من حياتها مأساة، وتلعب دور الضحية والمظلومة دائما، فهي تشكو على طول الخط، سواء من سوء معاملة من حولها، أو منه رجلها شخصيا، ومن طريقة معاملته لها، فدائما تعيش وسط مأساة.

– تمثيل دور الذكر:

لا شك أن المرأة القوية الواثقة من نفسها تجذب الرجال، لكن أن تميل إلى طبع وتصرفات الذكور، فهذا لا يجذبه، وإنما تجعله ينفر منها، ويشعر كأنها صديق له.