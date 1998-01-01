تعرف على تفاصيل "رامز تحت الثلج" لرمضان 2018

عالم الفن

تنتشر حاليا الكثير من الاخبار عن تصوير الفنان المصري رامز جلال لبرنامج مقالب جديد لموسم رمضان 2018.



وبحسب موقع "نورت " اخر التسريبات إن البرنامج سيحمل اسم "رامز تحت الثلج " وستقوم فكرته على الإيقاع بضحايا رامز جلال عبر دعوتهم إلى مشاهدة تحضيرات كأس العالم في روسيا، وتتعطل السيارة التي تنقلهم في منطقة جليدية، فيقوم دب أبيض بمهاجمتهم.



ولا تعتبر هذه المرة الاولى التي تنتشر اخبار عن تسريب فكرة برنامج رامز جلال. فمنذ سنتين ومن اجل ابعاد الأنظار عن فكرة البرنامج الاساسية والتي كانت بعنوان "رامز بيلعب بالنار"، تم تسريب اخبار عبر الشركة المنتجة ان البرنامج سيصور في الهند وسيكون بعنوان "رامز خان" ليتّضح لاحقاً ان البرنامج صور في المغرب.

فهل تكون الاخبار المسرّبة خدعة من رامز جلال لإبعاد الأنظار من فكرة برنامجه الجديد؟