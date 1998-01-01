غزة: تشييع جثمان الشهيد الصياد أبو ريالة

غزة / سما /

شيع المئات،اليوم الخميس، جثمان الشهيد الصياد اسماعيل صالح أبو ريالة (18 عاما) من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة والذي سلم الاحتلال أمس جثمانه بعد أكثر من أسبوعين من احتجازه، عقب استشهاده خلال عمله في البحر.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى "الشفاء" بمدينة غزة، إلى منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يتم الصلاة عليه في مسجد "بغداد" في مخيم الشاطئ، ومن ثم تشييعه في موكب باتجاه مقبرة الشيخ رضوان.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والفصائل وشعارات تطالب بحماية الصيادين من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحقهم.