غوغل يوجه ضربة لـ"بيتكوين"

وكالات / سما /

أعلنت شركة غوغل عن قرار سيكون بمثابة توجيه ضربة قوية للعملات المشفرة وعلى رأسها "بيتكوين".

وأكدت الشركة أنها ستقوم بحظر نشر إعلانات عن العملات المشفرة، ومنها عملة بيتكوين، عبر صفحاتها.

هذا وسيتم تفعيل القرار بدءً من يونيو/حزيران القادم، الأمر الذي انعكس بالسلب على قيمة العملات الإلكترونية، حيث انخفض سعر البيتكوين منذ إعلان غوغل عن قرارها، نحو 8000 دولار.

ولم تعلن شركة غوغل عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا الإجراء، إلا أن العديد من الخبراء يرون أنه بمثابة أجراء احترازي تجاه أي ثغرات قد تهدد خصوصية المستخدمين.

يذكر أن شركة فيسبوك اتخذت قرارا مشابها مطلع العام الجاري، بسبب ما وصفته بالمخاطر التي تعرض المستخدمين لعمليات احتيال.