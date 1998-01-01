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مايكروسوفت تعلن عن أول مراكز للبيانات في الشرق الأوسط

الخميس 15 مارس 2018 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مايكروسوفت تعلن عن أول مراكز للبيانات في الشرق الأوسط



وكالات / سما /

كشفت شركة مايكروسوفت عن إطلاق مراكز بيانات جديدة لأول مرة في دولة الإمارات تغطي منطقة الشرق الأوسط، وسوف تعمل على تقديم خدماتها السحابية من أجل تمكين المؤسسات والحكومات والشركات ولتحقيق المزيد من الأعمال وإتاحة فرص غير مسبوقة في المنطقة.

وستوفر خدمات مايكروسوفت السحابية مثل أزور وأوفيس 365 و ديناميكس 365 عبر مراكز البيانات الجديدة في دبي وأبوظبي الجودة والأداء العالي والثقة اللازمة لضمان حماية البيانات وتطوير الأعمال، وذلك مع توقع بداية التوفر العام في 2019.

وسوف تسخر الشركة خبراتها في حماية البيانات وتمكين العملاء في جميع أنحاء العالم لدفع عجلة التحول الرقمي، وسيلتزم كل مركز بيانات جديد بمبادىء السحابة الخاصة بالشركة، ليصبح واحدًا من أكبر البنى التحتية السحابية في العالم، والتي تخدم حاليًا مليار عميل وأكثر من 20 مليون شركة حول العالم.

وتتعاون مايكروسوفت بشكل وثيق مع شركاء التكنولوجيا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا لتسهيل التدريب وزيادة التوظيف في العديد من القطاعات، وقد تم أيضًا دعم حوالي 4000 مشروع ناشىء عن طريق برامج مثل أكاديمية مايكروسوفت وجمعية مايكروسوفت السحابية، والتي تساعد بدورها الناس على بناء مجموعة من المهارات وكذلك تجهيزهم للدخول إلى سوق العمل في المنطقة، في حين ستساهم خطوة انضمام مراكز البيانات في أبوظبي ودبي مع البنية التحتية السحابية العالمية لشركة مايكروسوفت على ربط الشركات الإقليمية بالفرص المتاحة في جميع أنحاء العالم، كما ستساعد على تسريع الاستثمارات الجديدة، وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات السحابية للأفراد والمنظمات عبر كافة منطقة الشرق الأوسط.

ويدعم موفر الحلول السحابية الجديد شبكة مايكروسوفت التي تتضمن 17,800 شريك في جميع أنحاء المنطقة، والذي يوفر بدوره منصة خاصة تقدم للشركاء حلول مايكروسوفت السحابية محليًا.

وتعمل المنظمات بما في ذلك الحكومات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من مختلف الصناعات في منطقة الخليج على الاستفادة من خدمات وحلول مايكروسوفت السحابية بهدف إشراك عملائها، وتمكين الموظفين وتعزيز العمليات وتحسين المنتجات والخدمات وقد اختارت العديد من المؤسسات سحابة مايكروسوفت لتعزيز أعمالها الرقمية بما فيها: مجموعة الإمارات وإعمار العقاري والاتحاد للطيران وماجد الفطيم وفنادق ومنتجعات جميرا ومجموعة لاندمارك وضمان للتأمين وسيراميك رأس الخيمة وإمداد وشركة طيران الخليج، Ooredoo ،VIVA، وبيت التمويل الكويتي ومجموعة نما ومركز دبي التجاري العالمي.

#مايكروسوفت

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