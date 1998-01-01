إحالة فيفي عبده إلى النيابة العامة!

وكالات / سما /

بعد سلسلة من القضايا والتهم التي طالت عدد من الفنانين المصريين أبرزهم الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان رامي صبري، جاء دور الفنانة المصرية ​فيفي عبده​، حيث أعلنت وزارة المالية المصرية قرارها بإحالة ملف عبده إلى نيابة الأموال العامة بتهمة إخفاء نشاطها الفني الحقيقي وعدم تسجيل إيرادات أعمالها الفنية، بهدف التهرب من دفع الضرائب، وتم بالفعل تسجيل قضية تهرب ضريبي في النيابة.



وبحسب موقع "سيدتي" المصدر اكد أن مراجعة سجلات الضرائب عن العام 2016 كشفت عن إخفاء فيفي عبده إيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب، وتم رفع مذكرة لوزير المالية والذي وافق لإحالة الملف للنيابة والتحقيق.

