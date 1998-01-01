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رجال الإطفاء يعثرون على مخدرات بقيمة 23 مليون دولار

الخميس 15 مارس 2018 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
رجال الإطفاء يعثرون على مخدرات بقيمة 23 مليون دولار



وكالات / سما /

ضبطت الشرطة في سيدني كمية من مخدر الميثيلامفيتامين بقيمة أكثر من 30 مليون دولار أسترالي (5ر23 مليون دولار أمريكي)، بعد أن اكتشف رجال إطفاء مختبرا لتصنيع المخدرات أثناء إطفاء حريق بإحدى الوحدات السكنية.

وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان لها أمس الأربعاء: "عندما دخل رجال الإطفاء الوحدة ، عثروا على ما بدا أنه مختبر سري".

وضبطت الشرطة لاحقا أكثر من 60 كيلوجراما من الميثيلامفيتامين في الوحدة السكنية الواقعة بضاحية إيبنج .

وقامت الشرطة بتفكيك المختبر وفتحت تحقيقا.

وقالت الشرطة إنها تبحث عن رجل يتراوح عمره بين 20 و30 عاما يعتقد أنه غادر المنطقة قبل وقت قصير من وصول خدمات الطوارئ ، ومن المحتمل أن يكون قد عانى من حروق في الوجه.

وتعاني أستراليا من تفشي تعاطي المخدرات ، مما أسفر عن عدد قياسي من المضبوطات والاعتقالات في السنوات الأخيرة.

#رجال الإطفاء #مخدرات

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