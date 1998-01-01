مادونا تعتزم إخراج فيلم عن راقصة من سيراليون

وكالات / سما /

تعتزم الفنانة الأمريكية مادونا إخراج فيلم طويل مستوحى من قصة الراقصة ميكيلا دو برينس، وهي فتاة يتيمة مولودة في سيراليون خلال الحرب استحالت نجمة باليه عالمية، حسب ما كشفت استوديوهات «ام جي ام» التي تتولى إنتاج الفيلم.

وسيكون «تايكينغ فلايت» المقتبس من السيرة الذاتية التي تحمل الاسم عينه والصادرة سنة 2014 ثالث الأفلام الطويلة التي تتولّى النجمة الأمريكية إخراجها بعد «فيلث أند ويزدوم» (2008) و»دبليو. اي.» (2011).

ميكيلا دو برينس فتاة يتيمة تخلى عنها عمّها كانت تعاني من مرض البهاق الجلدي وضعت في دار أيتام في سيراليون وتبناها زوجان اميركيان.

احترفت الباليه والتحقت بفرقة جوبورغ للباليه في جوهانسبرغ قبل أن تنضمّ إلى الباليه الوطني الهولندي.

وقالت مادونا في بيان إن «مسار ميكيلا أثّر فيّ كفنانة وكمناضلة أيضا».

وصرّحت الفنانة البالغة من العمر 59 عاما «لدينا فرصة فريدة لتسليط الضوء على سيراليون وللسماح لميكيلا بأن تكون صوت كل اليتامى الذين ترعرعت إلى جانبهم».

وسبق لميكيلا أن لعبت دورها في وثائقي «مسابقة الرقص» لبيس كارغمان الصادر سنة 2012.

وستتولى كاميلا بلاكيت إقتباس سيناريو العمل الجديد المستوحى من قصة «تايكينغ فلايت».

وفي العام 2008، أخرجت مادونا وثائقيا عن اليتامى في ملاوي حيث تبنّت أربعة أطفال.