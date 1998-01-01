المفتي حسين يطلع البطريرك الراعي على الأوضاع في القدس

القدس / سما /

زار مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، اليوم الخميس، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للموارنة الكاردينال مار بشارة بطرس، يرافقه سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، والمستشار الأول في السفارة حسان ششنية، في حضور المطران بولس الصياح.

واطلع المفتي العام، الراعي على الأوضاع في مدينة القدس المحتلة والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحق ابناء شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية، وسياسة التهويد التي تنتهجها حكومة الاحتلال لفرض الأمر الواقع على المدينة.

وثمن المفتي المواقف الثابتة للراعي لجهة دعم القدس والقضية الفلسطينية عموما، ورفضه الكامل والتام للقرارات الأميركية التي تتعلق بالقدس، سواء الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، أو نقل السفارة الأميركية الى القدس، وكذلك قضية اللاجئين وكل ما يتعلق بوكالة "الاونروا" والجهة الدولية التي تدعم صفوف اللاجئين حتى العودة الى فلسطين. ونوه الى المواقف الثابتة التي تدعم العدالة والحرية والحق، وهذه المبادئ بشر بها سيدنا المسيح.

وتم خلال اللقاء تبادل الهدايا التذكارية بين البطريرك والمفتي.