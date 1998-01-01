الشرطة تقبض على شخص بحوزته مواد و قطع اثرية فخارية في سلفيت

سلفيت / سما /

ألقت الشرطة الیوم القبض على شخص يشتبه بحیازته مواد وقطع أثریة فخارية واسياخ نحاسية تستخدم في عملية التنقيب في محافظة سلفیت.

وذكر بیان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات وصلت الى فرع السیاحة والآثار تفيد بوجود قطع اثرية فخارية بحوزة احد المواطنين من محافظة سلفيت، على الفور تم استدعاء شخص مشتبه به بحيازة هذه القطع الاثرية الى فرع شرطة السياحة والاثار وبسماع اقواله اعترف بحيازته هذه المواد الاثرية وانه عثر على هذه القطع الاثرية الفخارية اثناء قيامه بالتنقيب عن الاثار بأحد الخرب الاثرية بمحافظة سلفيت، حيث تم ضبط هذه القطع كما ضبط بحوزته اسياخ نحاسية عدد (2) تستخدم في عملية التنقيب عن الاثار .

واكد البیان، انه تم إحالة الشخص والمضبوطات الى جهة الاختصاص لإجراء المقتضى القانوني بحقه اصولا.