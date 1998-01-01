جاتوزو واثق من قدرة ميلان على صنع “ريمونتادا” أمام آرسنال

وكالات / سما /

أعرب جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان عن قدرة فريقه على إقصاء آرسنال من ثمن نهائي الدوري الأوروبي رغم خسارته في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين.

وسيحل ميلان ضيفاً على ملعب الإمارات اليوم الخميس لخوض لقاء العودة، ويحتاج الروسونيري للفوز بفارق هدفين أو أكثر، أما في حال فوزه بنفس نتيجة الذهاب فإن الأمور ستذهب للأشواط الإضافية.

وقال جاتوزو في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس “يمكننا أن نفعل أفضل بكثير مما فعلناه في الأسبوع الماضي، علينا أن نفتخر باللعب في ملعب كهذا، لقد أعددنا جيداً لهذه المباراة، ويجب أن نحاول لأننا نرتدي هذا القميص الرائع”.

وتابع “نحن مستعدون لهذه المباراة، في كرة القدم لا يوجد ما هو أجمل من قلب الهزيمة إلى فوز وكتابة التاريخ، هذا هو هدفنا، سوف نحاول البحث عن الفوز حتى وإن كنا نشعر بقليل من الإرهاق، قلت من قبل أننا لسنا في رحلة ترفيهية”.

وقام جاتوزو بتهنئة فينشينزو مونتيلا مدرب ميلان السابق والذي قاد إشبيلية لإقصاء مانشستر يونايتد من ربع نهائي دوري الأبطال، وأردف قائلاً “تهانينا لمونتيلا، بطريقة تشبه ما فعله إشبيلية، نأمل أن نفعل ذلك أيضاً، لم يلعب مانشستر أفضل مباراة له، لذلك ليس علينا أن نمنح آرسنال حرية باللعب”.