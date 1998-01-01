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تصنيف الفيفا .. ألمانيا تحافظ على الصدارة وبولندا تزاحم إسبانيا

الخميس 15 مارس 2018 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصنيف الفيفا .. ألمانيا تحافظ على الصدارة وبولندا تزاحم إسبانيا



وكالات / سما /

حافظ منتخب ألمانيا على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر اليوم الخميس عن شهر مارس / آذار الجاري ، والذي شهد تغييرات طفيفة من حيث تراجع المنتخبات العربية الكبيرة مثل مصر والسعودية.

وشهد التصنيف الجديد الصادر عن الفيفا بعد ظهر اليوم الخميس حفاظ البرازيل على المركز الثاني ، تليها البرتغال بالمركز الثالث ثم الأرجنتين فبلجيكا ، فيما صعدت بولندا للمركز السادس مناصفة مع منتخب إسبانيا.

وعلى الصعيد الأفريقي ، فقد استمر منتخب تونس في الصدارة مستقراً بالمركز 23 تليه السنغال في المرتبة 27 ثم الكونغو الديمقراطية في مركزها 39 ، فيما حافظت المغرب على موقعها بالمركز 42 ثم مصر التي تراجعت مركزاً في المرتبة 44 بعدما هبطت في تصنيف الشهر الماضي 13 مركزاً.

وفيما يتعلق بتصنيف الفيفا آسيوياً ، فقد واصلت إيران الصدارة في المركز 33 تليها أستراليا التي تراجعت للمركز السابع والثلاثين ، فيما حافظ اليابان على موقعها الخامس والخمسين ، ثم كوريا الجنوبية متراجعة مرتبة واحدة في المركز التاسع والخميسن ، تليها السعودية التي تراجع خمسة مراكز (69).

* ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل في تصنيف الفيفا:-

1- ألمانيا.
2- البرازيل.
3- البرتغال.
4- الأرجنتين.
5- بلجيكا.
6- إسبانيا.
6- بولندا.
8- سويسرا.
9- فرنسا.
10- تشيلي.

* ترتيب المنتخبات الخمسة الأوائل في أفريقيا:-

23- تونس.
27- السنغال.
39- الكونغو الديمقراطية.
42- المغرب.
44- مصر.

* ترتيب المنتخبات الخمسة الأوائل آسيوياً:-

33- إيران.
37- أستراليا.
55- اليابان.
59- كوريا الجنوبية.
69- السعودية.

#الفيفا #ألمانيا

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