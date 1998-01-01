تصنيف الفيفا .. ألمانيا تحافظ على الصدارة وبولندا تزاحم إسبانيا

وكالات / سما /

حافظ منتخب ألمانيا على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر اليوم الخميس عن شهر مارس / آذار الجاري ، والذي شهد تغييرات طفيفة من حيث تراجع المنتخبات العربية الكبيرة مثل مصر والسعودية.

وشهد التصنيف الجديد الصادر عن الفيفا بعد ظهر اليوم الخميس حفاظ البرازيل على المركز الثاني ، تليها البرتغال بالمركز الثالث ثم الأرجنتين فبلجيكا ، فيما صعدت بولندا للمركز السادس مناصفة مع منتخب إسبانيا.

وعلى الصعيد الأفريقي ، فقد استمر منتخب تونس في الصدارة مستقراً بالمركز 23 تليه السنغال في المرتبة 27 ثم الكونغو الديمقراطية في مركزها 39 ، فيما حافظت المغرب على موقعها بالمركز 42 ثم مصر التي تراجعت مركزاً في المرتبة 44 بعدما هبطت في تصنيف الشهر الماضي 13 مركزاً.

وفيما يتعلق بتصنيف الفيفا آسيوياً ، فقد واصلت إيران الصدارة في المركز 33 تليها أستراليا التي تراجعت للمركز السابع والثلاثين ، فيما حافظ اليابان على موقعها الخامس والخمسين ، ثم كوريا الجنوبية متراجعة مرتبة واحدة في المركز التاسع والخميسن ، تليها السعودية التي تراجع خمسة مراكز (69).

* ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل في تصنيف الفيفا:-

1- ألمانيا.

2- البرازيل.

3- البرتغال.

4- الأرجنتين.

5- بلجيكا.

6- إسبانيا.

6- بولندا.

8- سويسرا.

9- فرنسا.

10- تشيلي.

* ترتيب المنتخبات الخمسة الأوائل في أفريقيا:-

23- تونس.

27- السنغال.

39- الكونغو الديمقراطية.

42- المغرب.

44- مصر.

* ترتيب المنتخبات الخمسة الأوائل آسيوياً:-

33- إيران.

37- أستراليا.

55- اليابان.

59- كوريا الجنوبية.

69- السعودية.