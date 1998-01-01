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صحفي مصري : نصيحة ذهبية من أبو مازن أنقذت مصر!!

الخميس 15 مارس 2018 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي مصري : نصيحة ذهبية من أبو مازن أنقذت مصر!!



القاهرة / وكالات /

قال الكاتب أشرف أبو الهول إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو مازن، قدم لمصر نصيحة وصفها بالذهبية، "ساعدتها في التخلص من حكم الإخوان المسلمين".

وأوضح أبو الهول أن النصيحة تنص على ترك الإخوان المسلمين "يحكمون البلد لفترة دون أي ضغوط عليهم حتى يرى الشعب المصري بعينيه أخطاءهم، ويدرك مدى خطورتهم على الدولة المصرية فيثور عليهم من تلقاء نفسه وينهي حكمهم سريعا"، مضيفا أن ذلك ما حدث بالفعل "عندما خرج قرابة ثلاثين مليون مواطن ضد حكم الإخوان ومحمد مرسي في 30 يونيو 2013 ".

وروى الكاتب المصري قصته مع نصيحة الرئيس الفلسطيني، مشيرا إلى أنها تعود إلى "أوائل يونيو 2012 عندما كنت في زيارة إلى الضفة الغربية لحضور إحدى الفعاليات المناهضة للاحتلال وذهبت لمقابلة أبو مازن في حضور السفير المصري في رام الله الدكتور ياسر عثمان وبادرني الرئيس الفلسطيني بالسؤال عما يمكن أن يحدث لو فاز مرشح الإخوان محمد مرسي بالرئاسة فرددت على الفور بأن ذلك لن يحدث وإذا حدث فمن المستحيل القبول بالنتيجة".

أبو الهول قص أن الرئيس الفلسطيني سارع إلى الرد قائلا:"أتمنى أن تقوموا بتسليم الرئاسة لمرسي إن فاز وتتركوه يتصرف كما يحلو له ولن يبقى في السلطة إلا شهورا، وسيطيح به الشعب عندما يرى تصرفاته وتصرفات مكتب الإرشاد أما إذا حاولتم منعه فستخلقون تعاطفا معه وتطيلون زمن حكمه وحكم الجماعة".

وامتدح الكاتب والصحفي المصري في الخاتمة أبو مازن، قائلا عنه إنه "رجل حكيم يعشق مصر ويؤمن بقيمتها ومحورية دورها وفي حالة غيابه عن المشهد لن يكون حال القضية الفلسطينية أفضل مما هو عليه الآن، لأنه بالفعل قدم الكثير لوطنه".

المصدر: الأهرام

#صحفي مصري #مصر #أبو مازن

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