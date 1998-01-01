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كونتي يسخر من موراتا بعد هزيمة تشيلسي أمام برشلونة !

الخميس 15 مارس 2018 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
كونتي يسخر من موراتا بعد هزيمة تشيلسي أمام برشلونة !



وكالات / سما /

سخر الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي بطريقة غير مباشرة من لاعبه الإسباني ألفارو موراتا بعد خسارة البلوز بثلاثية نظيفة أمام برشلونة بدوري الأبطال.

وتعرض تشليسي للخسارة بثلاثية على ملعب “الكامب نو” معقل برشلونة مساء أمس الأربعاء، ضمن إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليخرج الفريق اللندني من البطولة.

ولم يبدأ أنطونيو كونتي بمهاجمه الإسباني الذي تعاقد معه تشيلسي الصيف الماضي بمبلغ 74 مليون يورو، قادمًا من فريق ريال مدريد، وحل بدلاً من الفرنسي أوليفيه جيرو بسبب تراجع مستوى موراتا بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وتحدث أنطونيو كونتي حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “موراتا لاعب صغير في السن، حيث منحت له فرصة التواجد بشكل أساسي في النصف الأول من الموسم، ولكنه تعرض لإصابة في ظهره جعلته يبتعد لفترة ليست بالقصيرة”.

وأضاف “ولكنني أتذكر بأنه كان في ريال مدريد احتياطيًا للفرنسي كريم بنزيما، وأيضًا نفس الشيء في يوفنتوس من قبل”.

 

الجدير بالذكر أن ألفارو موراتا قد شارك مع تشيلسي في موسمه الأول حتى الآن بـ38 لقاء، وأحرز 12 هدف، وصنع خمسة آخرين.

#أنطونيو كونتي #موراتا

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