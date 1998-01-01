نيمار على أبواب ريال مدريد قبل كأس العالم 2018

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد وضعت خطة كي تتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا شهر يونيو المقبل.

وارتبط أسم نيمار دا سيلفا ابن الـ26 عام بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد الصيف المقبل، بالرغم من تعاقده الصيف الماضي فقط مع باريس سان جيرمان الفرنسي بمبلغ 222 مليون يورو، قادمًا من برشلونة الإسباني.

ولكن أكدت صحف إسبانيا في الفترة السابقة أن نيمار قال للمقربين منه بأنه ليس سعيدًا مع ناديه الباريسي، ويرغب في الرحيل الصيف المقبل، والوجهة المحببة إليه هي ريال مدريد، حيث شعر بأن الشهور الخمس الماضية مروا عليه كأنهم خمس سنوات.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن إدارة ريال مدريد قد بدأت المفاوضات الجادة مع مسؤولي باريس سان جيرمان من أجل اقناعهم ببيع نيمار في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد يضع خطة مُحكمة كي يتعاقد مع نيمار دا سيلفا قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2018، حيث يعتبر النجم البرازيلي هو هدف المرينجي الأساسي في الميركاتو القادم.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن البرازيلي مارسيلو مواطن نيمار، ونجم ريال مدريد يلعب دورًا بارزًا في هذه الصفقة، حيث يعد أولى الأشخاص الذين تحدثوا مع نيمار حول إمكانية الانضمام للمرينجي.

الجدير بالذكر أن نيمار قد شارك مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في 30 مباراة، وأحرز 29 هدف، وصنع 11 آخرين.