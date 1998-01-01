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الإمارات تستخرج المياه من الهواء

الخميس 15 مارس 2018 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تستخرج المياه من الهواء



دبي / وكالات/

ستصبح "فيراغون" الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير حلول مستدامة لمياه الشرب الطبيعية، وهي أول شركة من نوعها تفتتح فرعاً لها في أبوظبي لتزويد الشركات والمؤسسات الحكومية بنظم وحدات معالجة الهواء لتحويل الرطوبة في الهواء إلى مياه صالحة للشرب في أسواق الشرق الأوسط.

افتتحت "فيراغون للمياه" مقراً جديداً لها في مربعة سوق أبوظبي الدولي، وستقدم من خلاله مياه الشرب في البيئات الحارة أو الاستوائية، وتهدف الشركة من خلال نظام تكثيف الرطوبة في الهواء إلى مياه، إلى الحد من كمية استخدام المياه المعدنية المعبأة في الزجاجات البلاستيكية.

تسعى شركة فيراغون إلى تدشين أربعة مشاريع جديدة في دولة الإمارات بالتعاون مع شركات كبرى تبحث عن أفضل السبل للحصول على مصادر مستدامة لمياه الشرب دون الحاجة للخدمات اللوجستية من أجل المساعدة على خفض التكاليف وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.

مصدر لا ينضب

تقنية فيراغون جرى تطويرها لضمان توفير مصدر مضمون للمياه النقية عند حدوث الكوارث والأزمات التي تضر البشرية، لكن يمكنها أن تفي بالعديد من الاستخدامات الأخرى أيضا، المناسبة للزراعة والمشاريع التي تقام في المناطق النائية وعلى المنصات البحرية، ويمكن توفيرها في المناطق السكنية.

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