المصريون في الخارج يصوتون في الانتخابات الرئاسية... غداً

القاهرة /وكالات/

تنطلق غداً الجمعة الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، على أن تستمر ثلاثة أيام.

وستجري عملية التصويت في هذه الانتخابات في 139 مقرا انتخابيا حول العالم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها انتهت تماما من توفير جميع الأوراق والمستلزمات والمتطلبات بداخل مقار جميع السفارات والقنصليات بالخارج.

ويتنافس الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، في هذه الانتخابات المحسومة للسيسي.

وبينما لا توجد تقديرات لعدد الناخبين المصريين في الخارج، تقدر أعداد من يحق لهم الانتخاب داخل مصر بـ60 مليون شخص.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في الداخل في الفترة من الـ26 وحتى الـ28 من آذار الجاري.

كان السيسي طالب أمس الناخبين بالمشاركة بكثافة أيا كانت توجهاتهم وآراؤهم. وقال خلال زيارة لوزارة الداخلية إنه "يفضل نزول أعداد كبيرة من المصريين للانتخابات الرئاسية حتى لو حصل على ثلث أصواتهم، على أن ينزل عدد أقل ويعطونه أصواتهم"، مشيرا إلى أن "نزول المصريين للانتخابات سيكون بمثابة دعم للدولة ومشروعها".