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سلطة جودة البيئة تنفذ مسار بيئيا في وادي المالح شرق طوباس

الخميس 15 مارس 2018 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طوباس / سما /

ترأست رئيسة سلطة جودة البيئة م. عدالة الاتيرة ، والقائم بأعمال محافظ طوباس أ. احمد الاسعد ، مسار بيئي بطول 3 كم باتجاه منطقة وادي المالح شرقي طوباس ، امتدادا الى منطقة ام الجمال بالاغوار ، بمشاركة مدير فرع جامعة القدس المفتوحة في طوباس د. سهيل أبو ميالة، وامين سر حركة فتح محمود صوافطة ،  ومدير مكتب سلطة جودة البيئة في طوباس لما جراد ، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والأمنية وطلبة جامعة القدس المفتوحة  .

ويأتي المسار البيئي ضمن الفعاليات المجتمعية الوطنية التي تنفذها سلطة جودة البيئة احياءا لليوم الوطني للبيئة الفلسطينية ، الذي حمل شعار " باستدامة مواردنا وحمايتها نبني دولتنا وعاصمتها القدس " بهدف تسليط الضوء على الاستهداف الإسرائيلي للموارد الطبيعية في المناطق الفلسطينية .

وأكدت الاتيرة ، بان وادي المالح شاهد على الاستعمار الإسرائيلي ، وعلى الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت ومازالت ترتكب بحق الموارد الطبيعية ، فقد كان وادي المالح من أهم الاودية في شمال شرق الضفة الغربية ، فمنذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 67 سيطر المحتل على المياه الجوفية ومنع تطوير وتجديد الآبار الجوفية فيها وحولها منطقة عسكرية مغلقة .  

وأضافت بأن المنطقة في غاية الأهمية لما تمثله من تنوع حيوي وهو من المناطق الطبيعية الفلسطينية، وعلينا جمعيا تنظيم المسارات البيئية اليها لتعزيز قدرة المواطنين على الصمود ولحماية مواردنا الطبيعية ، 

وبدوره أشار القائم بأعمال محافظ طوباس أ. احمد الاسعد ، بأن المسارات السياحية هي سياسة جديدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ، والمسار البيئي اليوم يأتي لدعم صمودالمواطنين وتعزيز وجودهم في المنطقة لمواجهة السياسة الاسرائيلية التي تستهدف وجود شعبنا.

وتعد منطقة وادي المالح من المناطق الطبيعية التي تتميز بوجود الموارد الطبيعية ، وفيها عدد من الينابيع ، حيث صادر الاحتلال معظم أراضيها وحولها مناطق عسكرية مغلقة .

#جودة البيئة

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