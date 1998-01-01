الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل ويدهم قرى جنوب المحافظة

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال ، اليوم الخميس، مواطنين اثنين من مدينة الخليل، وفتشت منازل في قرية أبو العسجا جنوب المحافظة.

وقال مراسلنا في الخليل، "إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، وداهمت عدة احياء فيها، وفتشت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت مقداد عمر القواسمي، وغازي صالح ارفاعية، ونقلتهم لجهة غير معلومة.

وأضاف، بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت قرى ريف دورا الشرقي، ونصبت حواجزها على مداخل هذه القرى وعرقلت حركة تنقل المواطنين، واقتحمت منزل المواطن رياض النمورة وأجرت تفتيشات بمحتوياته.