جامعة الأقصى تستقبل مديرة مكتب مؤسسة "DAAD " الألمانية

من جانبه، رحب معالي رئيس الجامعة بالسيدة كريستينا، وأثنى على دور مؤسسة الداد الألمانية في دعم التعليم على مستوى خريجي الجامعات الفلسطينية والطواقم العاملة في الجامعات الفلسطينية، وقدم شكره لمؤسسة الداد وبين أهمية هذه المنحة لطلبة الجامعة.

وفي السياق ذاته ألقت السيدة كريستينا محاضرة تعريفية للطلبة المهتمين والراغبين بالحصول على منح ماجستير ودكتوراه من خلال برامج مؤسسة الداد، وقدمت السيدة كريستينا عرضاً مفصلاً عن البرامج المختلفة التي تقوم مؤسسة الداد بتقديمها ، والتي تتضمن منح ماجستير، ودكتوراه.

وعرضت شرحاً مفصلاً عن الشروط الخاصة بالتقدم لمنح الماجستير في الأردن وألمانيا، مع التركيز على شرط الحصول على شهادة إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS) حيث من المتوقع من مقدم الطلب تقديم شهادة امتحان (IELTS) بدرجة 6.5 على الأقل لمنح الماجستير والدكتوراه.

وأشارت السيدة كريستينا إلى أن المعدل التراكمي للطالب يجب ألا يقل عن (80%) ، وألا يكون مضى على شهادة أخر درجة حصل عليها مقدم الطلب أكثر من ستة سنوات بنهاية تقديم الطلبات.

ونوهت السيدة كريستينا إلى ضرورة البدء مبكراً في إعداد وتوفير الأوراق المطلوبة للتقدم مع الاشارة إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو الأول من سبتمبر للعام 2018

وفي إطار زيارتها للجامعة قامت السيدة كرستينا بزيارة لمختبرات العلوم الطبية والتي تشمل مختبرات الوراثة الجزيئية وعلوم الدم والمناعة والميكروبيولوجي، حيث ابدت اعجابها بمدى التقدم والتطور في هذه المختبرات والتي تضاهي ما يوجد في المختبرات العالمية.