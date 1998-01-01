جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جامعة الأقصى تستقبل مديرة مكتب مؤسسة "DAAD " الألمانية

الخميس 15 مارس 2018 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

استقبل معالي رئيس جامعة الأقصى  د. كمال العبد الشرافي في مكتبه السيدة كريستينا (Christina Stahlbock)- مديرة مكتب الداد(DAAD  في القدس، وحضر اللقاء كل من أ. د أيمن صبح نائب رئيس الجامعة لشئون الأكاديمية،  و  د. فايق الناعوق نائب رئيس الجامعة للشئون الادارية والمالية، و أ .د. عبدالسميع العرابيد مساعد رئيس الجامعة للشئون الثقافية والعلاقات العامة، و  د. نبيل العيلة مساعد رئيس الجامعة لشئون العلاقات الدولية ، وأ.د خالد صافي عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية.

  

من جانبه، رحب معالي رئيس الجامعة بالسيدة كريستينا، وأثنى على دور مؤسسة الداد الألمانية في دعم التعليم على مستوى خريجي الجامعات الفلسطينية والطواقم العاملة في الجامعات الفلسطينية، وقدم شكره لمؤسسة الداد وبين أهمية هذه المنحة لطلبة الجامعة.

وفي السياق ذاته ألقت السيدة كريستينا محاضرة تعريفية للطلبة المهتمين والراغبين بالحصول على منح  ماجستير ودكتوراه من خلال برامج مؤسسة الداد، وقدمت السيدة كريستينا عرضاً مفصلاً عن البرامج المختلفة التي تقوم مؤسسة الداد بتقديمها ، والتي تتضمن منح ماجستير، ودكتوراه.

وعرضت شرحاً مفصلاً عن الشروط الخاصة بالتقدم لمنح الماجستير في الأردن وألمانيا، مع التركيز على شرط الحصول على شهادة إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS) حيث من المتوقع من مقدم الطلب تقديم شهادة امتحان (IELTS) بدرجة 6.5  على الأقل لمنح الماجستير والدكتوراه.

وأشارت السيدة كريستينا إلى أن المعدل التراكمي للطالب يجب ألا يقل عن (80%) ، وألا يكون مضى على شهادة أخر درجة حصل عليها مقدم الطلب أكثر من ستة سنوات بنهاية تقديم الطلبات.

ونوهت السيدة كريستينا إلى ضرورة البدء مبكراً في إعداد وتوفير الأوراق المطلوبة للتقدم مع الاشارة إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو الأول من سبتمبر للعام 2018

وفي إطار زيارتها للجامعة قامت السيدة كرستينا بزيارة لمختبرات العلوم الطبية والتي تشمل مختبرات الوراثة الجزيئية وعلوم الدم والمناعة والميكروبيولوجي، حيث ابدت اعجابها بمدى التقدم والتطور في هذه المختبرات والتي تضاهي ما يوجد في المختبرات العالمية.

#جامعة الأقصى

أخبار ذات صلة

جامعة الاقصى -ارشيفية

تأكيدا لما نشرته "سما" : صيدم الى غزة خلال ساعات لإعلان اتفاق جامعة الأقصى

الاقصى جامعة

مصادر لـ"سما" : حل حاسم لمشكلة جامعة "الاقصى" وصيدم يزور غزة قريبا

منظمة التحرير- ارشيف

واشنطن تتراجع عن إغلاق مكتب منظمة التحرير بـ"قيود معينة"!

دكتور مدحت طه

مسئول الملف الصحي في مكتب الرئاسة " لسما": ما يحدث مع مرضي غزة ليس عقاباً وتتحمله اسرائيل

فتح

من هي مؤسسة "حماة الفتح" التى اعتمدها الرئيس عباس اليوم؟

تنصت - ارشيف

مؤسسة "الحق" : اجهزة امنية بالضفة تتنصت على المواطنين خلافا للقوانين

الأكثر قراءة اليوم

الزهار ينفي التصريحات المنسوبة له حول استهداف موكب الحمد الله

الجيش المصري ينتهك السيادة الإٍسرائيلية .. لماذا وكيف ؟

مراقب الدولة: الجيش الاسرائيلي تعمد قتل جنوده الأسرى واستهداف المدنيين في حرب 2014

السبب الرئيس للسرطان!!

لماذا أجبر ترامب الوزير تيلرسون على تناول سلطة ذابلة في الصين؟

الرجوب : على حماس ان تعلن فورا عن انهاء " الانقلاب " في غزة

فيديو.. ميسي يحرق تشيلسي ويقود البرشا لربع نهائي الأبطال

الأخبار الرئيسية

ترامب وكوشنير - ارشيف

صحيفة : كوشنير بلور"صفقة القرن" بالاتفاق مع دول عربية وإدارة ترامب تهدد السلم العالمي

الرئيس عباس

الرئيس يخوض "معركة" مع أمريكا ويؤجل "المعركة" مع إسرائيل الى حين

تفجير سلسلة عبوات على جدار شمال غزة والاحتلال يقصف بالمدفعية نقاط رصد للمقاومة

البنك الدولي: انهيار وشيك في قطاع غزة

رئيس الوزراء -الحمدلله

فيديو: التفاصيل الكاملة لمحاولة الاغتيال الفاشلة لرئىس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات

الاتصالات الفلسطينية