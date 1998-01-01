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الكنيست يصادق على ميزانية 2019

الخميس 15 مارس 2018 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست يصادق على ميزانية 2019



القدس المحتلة / سما /

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية على الميزانية العامة لعام 2019 بأغلبية أحزاب الائتلاف الحكومي.

وصوت لصالح الميزانية بالقراءات الثلاثة، 62 عضوا مقابل معارضة 54، وسط ترحيب شديد من زعيم حزب "كلنا" وزير المالية موشيه كحلون الذي هدد سابقًا بالاستقالة حال لم يتم تمريرها قبل عيد "الفصح اليهودي".

ووصل المبلغ الذي أدرج للميزانية إلى 479.6 مليار شيقل، حيث تم تخصيص 73 مليار شيكل لقطاع الأمن وحده.

ومساء الثلاثاء، توصلت أحزاب الائتلاف الحكومي في إسرائيل، على اتفاق ينص على تفادي الانتخابات المبكرة، مع إعطاء أحزاب الائتلاف حرية التصويت على مشروع قانون "تجنيد المتدينين"، الذي أثار جدلا في الآونة الأخيرة وكاد أن يتسبب بتفكيك الحكومة.

#الكنيست #ميزانية 2019

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