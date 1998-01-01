أبو مرزوق يدعو لالغاء اجتماع "الوطني" ويصفه بالكارثي

الدوحة/وكالات/

طالب القيادي في حركة حماس موسى ابو مرزوق بالغاء اجتماع المجلس الوطني المقرر عقده الشهر المقبل .واضاف ابو مزروق في تغريدة له على توتير ": لازال في الوقت متسع رغم كل الظروف، لإدراك حجم الخطر القادم على القضية الوطنية، نحن بحاجة لرص الصفوف بوحده وطنية، وعدم الانشغال بالصغائر وأول الخطوات إلغاء مؤتمر رام الله الكارثي، والدعوة الى مؤتمر وطني جامع ومواجهة صفقة القرن المستثنى من تفصيلاتها وإجراءاتها الفلسطيني".

واضاف " :‏عدم دعوة حماس لاجتماع المجلس الوطني وصفة للهبوط الوطني وتقضي على فكرة م.ت.ف بتمثلها للفلسطينيين ولا تعطي فرصة للتعددية في إطار البيت الواحد، وتلغي تفاهمات مارس ٢٠٠٥ ومايو ٢٠١١ المتعلقة بالمنظمة ويبقي الصراع في الساحة الوطنية ويكرس الانقسام وإن شئت فانظر إلى حجم الحاضرين والغائبين".