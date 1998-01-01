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الجيش السوري يقتحم بلدة رئيسية في الغوطة الشرقية

الخميس 15 مارس 2018 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش السوري يقتحم بلدة رئيسية في الغوطة الشرقية



دمشق/وكالات/

دخلت قوات الجيش السوري فجر الخميس الى حمورية، أبرز البلدات الواقعة تحت سيطرة فصيل "فيلق الرحمن" في جنوب الغوطة الشرقية المحاصرة.
وبحسب فرانس برس، "اقتحمت قوات النظام بلدة حمورية وتمكّنت من السيطرة على أجزاء منها ".
ووفقا لـ"المرصد السوري لحقوق الانسان" التابع للمعارضة، فإن قوات النظام تحاول من خلال التصعيد العسكري ان "تمارس ضغوطاً على فيلق الرحمن لدفعه الى القبول بتسوية في المنطقة".
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن التنظيمات الإرهابية تستهدف بقذائف الممر الآمن المحدد لخروج المدنيين المحاصرين من قبل الإرهابيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

#الجيش السوري #الغوطة #فيلق الرحمن

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