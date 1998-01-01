لجان العمل الصحي تنفذ سلسة نشاطات حول الصحة الانجابية في شمال الضفة

الضفة المحتلة / سما /

ضمن مشروع الصحة الانجابية والحقوق الجنسية الذي تنفذه مؤسسة لجان العمل الصحي في مناطق شمال الضفة الغربية نفذت طواقم التثقيف الصحي في الخارج والعيادات والأخصائيات الاجتماعيات سلسلة من النشاطات التثقيفية والتوعوية في المدن وتجمعات الأغوار والمخيمات وفي البيوت والمساجد والمؤسسات والمدارس والجامعات حول المواضيع الصحية والاجتماعية التي تندرج تحت عناوين الصحة الانجابية وفقا لاحتياج كل منطقة وكل مجموعة، إضافةً إلى تقديم إرشادات حول الفحوصات الذاتية للثدي في العيادات والعمل الميداني وتقديم الاستشارات الصحية والاجتماعية الفردية لكل مستفيدة تطلب الخدمة والمشورة.

وجرى إدخال خدمات جديدة تم العمل عليها مثل الجنسانية والإرشاد الزواجي والتهيئة قبل الحمل والحالات النفسية وذوي الإعاقة بشكل خاص.

ونفذت طواقم مشروع سيدا في الشمال مجموعة من الأنشطة كان أبرزها لقااءت ودورات في كل من قلقيلية ونابلس وطوباس مع مجموعة من الأنشطة بالشراكة مع المؤسسات الأخرى مثل الشرطة في كل من أودلة ونابلس التي تربطها علاقة مع المؤسسة من خلال نشاط مشترك مميز حول الجرائم الإلكترونية موجه للأهالي وكيفية الرقابة والوقاية في هذا الموضوع.

كما عقدت طواقم التثقفيف الصحي والإرشاد مجموعة من اللقاءات المنزلية في كل من الباذان وعورتا وطوباس ضمن مجموعات منزلية حول الصحة الانجابية والحقوق الجنسية.

وكانت طواقم التثقيف الصحي الداخلي والخارجي عقدت 129 ورشة تثقيف صحي و48 ورشة إرشاد مجتمعي من خلال الأخصائيات الاجتماعيات، إضافةً إلى 16 زيارة منزلية ما بعد الولادة للنساء قدمت فيها الممرضة والمثقفة الصحية الخدمة الصحية والتثقيف الصحي للأم والجنين فيما قدمت الاخصائية الاجتماعية خدمات الدعم النفسي للأم في المنزل.