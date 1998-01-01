تفجير سلسلة عبوات على جدار شمال غزة والاحتلال يقصف بالمدفعية نقاط رصد للمقاومة

غزة/سما/

قصفت مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم عدة نقاط تابعة للمقاومة في قطاع غزة بعد سماع سلسلة انفجارات على جدار شمال غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي "انه تم تفجير عبوات على الجدار الحدودي شمال قطاع غزة وقام الجيش بالرد على ذلك عبر اطلاق مدفعيته عدد من القذائف على مواقع لحماس".

وقال شهود عيان ان مدفعية الاحتلال اطلقت اربع قذائف على الاقل صوب موقع للمقاومة شرق حي الشجاعية بمدينة غزة فيما استهدفت موقعا اخر قرب بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتزامن القصف مع اطلاق نار كثيف من الابراج العسكرية الاسرائيلة صوب الموقع وصوب اراضي المواطنين الفلسطينيين.

وأدت كثافة اطلاق النيران الى عدم قدرة سيارات الاسعاف الفلسطينية الوصول للاماكن المستهدفة شرق مدينة غزة.

وقرب مقبرة الشهداء اطلقت المدفعية الاسرائيلية تسع قذائف على الاقل صوب هدف مجهول.