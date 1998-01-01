الكنيست يصادق على ميزانية العام 2019

القدس / سما /

صادق الكنيست، الليلة الفائتة، بالقراءتين الثانية والثالثة على ميزانية الدولة للعام 2019، بغالبية 62 عضو كنيست مقابل معارضة 54 عضوا.

وتبين أن ميزانية العام 2019 تصل إلى 479.6 مليار شيكل، وأن ميزانية الأمن هي الميزانية الأكبر وتصل إلى 73 مليار شيكل، تليها ميزانية التربية والتعليم 64 مليار شيكل، والصحة 42 مليار شيكل، والتأمين الوطني 46 مليار شكل.

وكان وزير المالية، موشي كحلون، قد قال، قبل التصويت، إنه كان ينوي الاستقالة من منصبه في حال لم تتم المصادقة على الميزانية. وادعى أن الائتلاف الحكومي والمعارضة يدركان أن "هذه الميزانية هي الأفضل".

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن المبادرة إلى التصويت على الميزانية من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والوزير كحلون، كانت بهدف "توفير شعور باستقرار الائتلاف في الفترة القريبة".

إلى ذلك، تشمل الميزانية أيضا 20 مليار شيكل لوزارة المواصلات، و 19 مليار شيكل للأمن الداخلي، و 11 مليار شيكل للتعليم العالي، و 11 مليار شيكل لوزارة الرفاه، و 6 مليار شيكل للسلطات المحلية، و5.3 مليار شيكل لوزارة الإسكان.