اليونان تدين محاولة اغتيال الحمدالله

اثينا / سما /

دانت وزارة الخارجية اليونانية بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمدالله والوفد المرافق له في غزة.

وقالت الخارجية في بيان صحفي "نتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونعرب عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني الصديق ".

واكدت اليونان دعمها للجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الداخلية بين الفلسطينيين و"عودة المؤسسات الفلسطينية الشرعية إلى غزة".

وأعرب سفير دولة فلسطين باليونان مروان طوباسي عن شكره لوزارة الخارجية اليونانية على إثر صدور البيان وعلى تلك المشاعر التضامنية مع "قيادة شعبنا الفلسطيني على اثر جريمة المحاولة البشعة و الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج".

واكد على" عمق العلاقة التي تجمع الفلسطينيين مع الأصدقاء اليونان والحرص الدائم للارتقاء بهذه العلاقة التاريخية بين الدولتين والشعبين ".