اتلاف 300 مركبة غير قانونية

بيت لحم / سما /

اتلفت الشرطة والامن الوطني في بيت لحم وضواحي القدس اليوم 300مركبة غير قانونية في بلدة زعترة شرقي بيت لحم وقرى شمال غرب القدس.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات بأنه وتنفيذا لتعليمات المستوى السياسي والقيادة الامنية وانطلاقا من الحرص على حياة المواطنين نفذت الشرطة وقوات الامن الوطني اجراءات مشددة منذ فجر اليوم الاربعاء وحتى ساعات المساء لملاحقة المركبات غير القانونية في بلدة زعترة شرقي بيت لحم وقرى شمال غرب القدس تمكنت خلالها من ضبط وإتلاف 300 مركبة غير قانونية.

وأضاف ارزيقات بان هذه الاجراءات مستمرة لحين انهاء هذه الظاهرة الخطيرة في كافة المحافظات.