وزير خارجية فرنسا يزور فلسطين لبحث مبادرة الرئيس

رام الله / سما /

يزور وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، نهاية مارس/آذار الجاري، الأراضي الفلسطينية، للقاء الرئيس محمود عباس.

وقال سفير فلسطين لدى باريس، سلمان الهرفي، للأناضول عبر الهاتف، إن زيارة الوزير الفرنسي تأتي في ظل تبني عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي للمبادرة التي أطلقها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي، فبراير/شباط الماضي، حول عملية السلام مع إسرائيل.

وأضاف أن "الزيارة تأتي أيضا في ظل إجماع أوروبي على تبني مبادرة عباس".

وذكر أن "الزيارة مهمة وسيكون لها ما بعدها"، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب أهمية الزيارة والقضايا التي ستناقش خلالها.

وفي فبراير الماضي، قدم الرئيس الفلسطيني في خطاب ألقاه أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، مبادرة تتعلق باستئناف عملية السلام مع إسرائيل، تضمنت إيجاد رعاية دولية للمفاوضات، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف بها دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.