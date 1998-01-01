عباس : القيادة تسعى لفك أسر جميع المعتقلين

رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الأسير المقدسي المحرر رجائي حداد، الذي أمضى 20 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وهنأ الرئيس، الأسير المحرر حداد وعائلته، بالإفراج عنه، مؤكدا أن قضية الأسرى تحتل مكانة خاصة في أولويات القيادة الفلسطينية التي تسعى للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال.

بدوره، قال الأسير المحرر رجائي حداد، "فور خروجي من زنازين الاحتلال توجهت للقاء السيد الرئيس، لنقل تحيات الأسرى، خاصة الأسرى المقدسيين، ودعمهم الكامل لسياساته الهادفة لتحقيق آمال وتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال".

من جانبه، أكد رئيس لجنة القدس في المجلس الثوري عدنان غيث، أن حركة فتح ستبقى الأمينة على حقوق شعبنا، والداعمة لصمود الأسرى وأهاليهم الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل الوطن.