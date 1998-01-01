وزارة الأشغال والدفاع المدني ينقذون أسرة من الموت المحقق لدى سقوط سيارتهم في حوض الميناء

غزة / سما /

هرعت آليات وزارة الأشغال العامة والاسكان وطواقم الدفاع المدني وفرق الانقاذ البحري لانقاذ أسرة مكونة من زوج وزجته وطفلين من الموت المحقق لدى سقوط سيارتهم في حوض الميناء وغرق السيارة حيث تم انتشالهم من الغرق وانقاذهم .



وحيا وزير الأشغال العامة والاسكان الدكتور مفيد الحساينة جهود طواقم الدفاع المدني وطواقم وزارة الاشغال العامة والاسكان الذين يعملون على مدار الساعة لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني مثمنا جهود فرق الانقاذ البحري والصيادين في المساعدة في انقاذ الأسرة.



وتمنى الوزير الحساينة السلامة والشفاء للأسرة والأمان لكل أبناء مجتمعنا الفلسطيني.