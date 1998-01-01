تحذير من وزارة التربية

رام الله / سما /

أفادت الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، بأن ما يسمى بجامعة "بيت المقدس الإلكترونية" هي مؤسسة غير مرخصة وغير معتمدة من قبل الهيئة.

وأكدت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنها الجهة الوحيدة المخولة بمنح الاعتمادات والتراخيص لمؤسسات التعليم العالي؛ محذرةً الطلبة من التسجيل بأي مؤسسة أو برنامج تعليمي قبل التأكد من حصول هذه المؤسسة أو هذا البرنامج على التراخيص والاعتمادات اللازمة حسب الأصول والمعايير المعمول بها لدى الهيئة؛ والموضحة على موقع الهيئة.