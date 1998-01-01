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الرجوب : على حماس ان تعلن فورا عن انهاء " الاتقلاب " في غزة

الأربعاء 14 مارس 2018 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب : على حماس ان تعلن فورا عن انهاء " الاتقلاب " في غزة



رام الله / سما /

طالب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، حركة "حماس"، بتقديم استنتاجاتها حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، التي وقعت في غزة، اذا كانت "بريئة".

وحمل الرجوب في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الاربعاء، "حماس"، مسؤولية هذا العمل، الذي وصفه بأنه عار في جبين من قام به ومن يصمت عنه، وقال: "اذا كانت حماس بريئة فلتقدم لنا استنتاجاتها، لأن التفجير وقع في منطقة تخضع لسيطرتها الدقيقة".

ودعا "حماس" الى الاعلان فورا عن انهاء " الانقلاب " ، والاقرار بحق حكومة الوفاق في تولي كافة سلطاتها ومسؤولياتها في قطاع غزة.

ورأى الرجوب أن محاولة الاغتيال سابقة تنطوي على رسائل ومضامين بحاجة الى تحليل ودراسة، مشيدا بموقف وشجاعة الحمد الله واللواء فرج، وقال: "أرجو أن يدرك المجرمون معنى مواصلة الحمد الله، واللواء فرج، أداء رسالتهما في القطاع بعد التفجير".

وأكد أن حركة "فتح" تدرس الموقف بعيدا عن ردود الفعل العاطفية، وانطلاقا من شعورها بالمسؤولية الوطنية تجاه شعبنا في قطاع غزة.

#الرجوب #حماس #غزة #الحمدلله

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