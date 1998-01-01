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عريقات: اجتماع البيت الأبيض بشأن غزة "للتباكي"

الأربعاء 14 مارس 2018 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: اجتماع البيت الأبيض بشأن غزة "للتباكي"



رام الله / سما /

هاجم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الأربعاء، اجتماع البيت الأبيض الذي عقد الثلاثاء لبحث الأزمة الإنسانية في غزة.

واعتبر صائب عريقات أن الاجتماع استهدف تدمير المشروع الوطني الفلسطيني.

وقال عريقات في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن اجتماع البيت الأبيض استهدف الحديث عن دولة فلسطينية في غزة وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني.

وأضاف أن المؤتمر سعى إلى تمكين إسرائيل من التنصل من مسؤولياتها في قطاع غزة عبر نقل تلك المسؤوليات إلى جهات أخرى، مؤكدا أن ذلك أمر في غاية الخطورة.

وانتقد أمين سر اللجنة التنفيذية "التباكي" الأمريكي على سوء الأوضاع في غزة خلال الاجتماع، في الوقت الذي أقدمت فيه الإدارة الأمريكية على تقليص مساعداتها للفلسطينيين ولوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وبين أن واشنطن طلبت من جميع الدول التي شاركت في الاجتماع العمل على مساعدة إسرائيل بالإفراج عن جنودها المحتجزين باعتبار ذلك القضية الرئيسية إلى جانب "التباكي" على الكهرباء والمياه دون أي ذكر للقضية السياسية أو الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي ومحاولات فرض الأمر الواقع.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية هي التي قطعت المساعدات عن الفلسطينيين وتحاول تجفيف أي مساعدات تقدم للـ"أونروا" وتتجاهل أن وضع غزة ناتج عما تقوم به إسرائيل وحصارها برا وبحرا وجوا ضد القطاع.

وحذر عريقات من استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي كلما سنحت الفرصة لدخول لاعبين إقليمين كثيرين يبحثون عن مصالحهم بهدف تدمير المشروع الوطني الفلسطيني وفرصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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