غزة: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد ابو ريالة

غزة / سما /

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الصياد إسماعيل صالح أبو ريالة (18 عاما) بعد أكثر من أسبوعين على استشهاده برصاص البحرية الإسرائيلية خلال عمله في مهنة الصيد.

وتوجهت عائلة الشهيد أبو ريالة التي تقطن في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إلى معبر بيت حانون "إيرز" صباح اليوم لإنهاء الإجراءات اللازمة والتعرف على نجلها قبل تسلمه.

وبعد أن أنهت قوات الاحتلال تلك الإجراءات سلمت جثمان الشهيد لعائلته، حيث سيصل مستشفى الشفاء بعد قليل تمهيدا لتشييع جثمانه. حيث بدأت العائلة منذ ساعات تجهيز إجراءات تشييعه وفتح بيت عزاء له.