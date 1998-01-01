الصحة توقع اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

رام الله / سما /

وقعت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، في مجالات السلامة الغذائية وتطوير أنظمة الرقابة والتفتيش الصحية بقيمة 200 ألف دولار.

ووقع الاتفاقية وزير الصحة جواد عواد، ومدير التنمية الصناعية في المقر العام للمنظمة علي بدارنة، وذلك في مقر الوزارة برام الله.

ورحب الوزير عواد بوفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية القادم من العاصمة النمساوية فينا، مشددا على تعزيز التعاون المشترك في مجالات صحة البيئة والرقابة والتفتيش على الأغذية، ومعربا عن شكره للمنظمة على دعمها وتنفيذها لهذا المشروع الحيوي الهام.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ مشروع لدعم وتطوير سلامة الأغذية، وتحديث وتطوير أنظمة التفتيش والرقابة الصحية.

من جانبه عبر بدارنة، عن ارتياحه للتعاون البناء مع وزارة الصحة، مبديا الاستعداد لتنفيذ مشاريع مستقبلية بالتعاون مع الوزارة وبما يخدما احتياجاتها.