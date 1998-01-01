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هيئة التدريب العسكري تخرج دورة القيادات الابداعية الاولى

الأربعاء 14 مارس 2018 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

خرجت هيئة التدريب العسكري، 45 ضابطا من مختلف اذرع المؤسسة الامنية، المشاركين في دورة القيادات الابداعية الأولى للعام 2018.

وهنأ رئيس هيئة التدريب العسكري اللواء يوسف الحلو، في كلمته، الضباط الخريجين، وأكد أهمية مثل هذه الدورات في مجال العمليات الميدانية.

وأشاد بدعم ومساندة تركيا حكومة وشعبا، لفلسطين، معربا عن أمله باستمرار هذا الدعم.

وأعرب السفير التركي لدى فلسطين جورشان أوغلو، عن فخره بإنجاز هذه الدورة، بالشراكة بين الطاقم التركي والفلسطيني. وتمنى ان تكون قد ساعدت في توفير المعلومات التي ستقدم العون لمنتسبي المؤسسة الامنية.

وأكد التزام الحكومة التركية بدعم الشعب الفلسطيني، وأدان باسم الحكومة التركية محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله يوم امس.

وأشاد الرائد محمود ياسين، في كلمة الخريجين، بطاقم التدريب والمواد التي تم تدريسها في الدورة، وشكر هيئة التدريب العسكري، وطاقم التدريب التركي على ما بذلوه من جهد في سبيل ايصال المعلومات والفائدة لمنتسبي الدورة.

#التدريب العسكري

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