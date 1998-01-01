جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبية تُعلن مقاطعتها لجلسة "المجلس الوطني" المُقبلة في رام الله

الأربعاء 14 مارس 2018 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تُعلن مقاطعتها لجلسة "المجلس الوطني" المُقبلة في رام الله



غزة/سما/

أعلنت "الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين، أنها لن تشارك في جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها نهاية شهر نيسان/ أبريل المقبل، في مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، كونه مجلس "غير توحيدي".

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، رباح مهنا، في حديث لـ "قدس برس" اليوم الأربعاء، "نحن لن نحضر جلسة المجلس الوطني، لنفس الأسباب التي لم نحضر فيها اجتماع المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 2005، كونه مجلس غير توحيدي".

وأشار مهنا، إلى أن الشعبية تبحث عن مجلس وطني "توحيدي" يساهم في تجميع الكل الوطني ويساهم بإتمام المصالحة الوطنية ويدعمها ويسير بها إلى الأمام ويحمي القضية الفلسطينية من المخاطر التي تستهدفها.

ونوه إلى أن مؤسسات الجبهة اتخذت قرار عدم المشاركة في جلسة المجلس الوطني المقبلة، "وسوف نقوم باطلاع كافة الفصائل الفلسطينية على هذا القرار؛ بما فيها حركة فتح".

واستطرد: "بالأمس أطلعنا حركة حماس على هذا القرار، خلال اجتماعنا مع رئيس مكتبها السياسي للحركة إسماعيل هنية".

وأضاف: "ناقشنا مع هنية وقيادة حركة حماس مجمل التطورات في الساحة الفلسطينية، بما فيها المصالحة الوطنية والمخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية".

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد قررت مؤخرًا، برئاسة محمود عباس، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان/ أبريل المقبل.

ويعتبر "المجلس الوطني" برلمان منظمة التحرير الفلسطينية؛ والذي تأسس عام 1948م، ويضم في عضويته ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وعُقدت آخر دورة للمجلس الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، عام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله، عام 2009.

وترفض قوى فلسطينية، ومنها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، عقد الجلسة قبل إعادة تشكيل المجلس من جديد، كي يمثل كافة الفصائل.

أخبار ذات صلة

مسؤول: المجلس الوطني سيعقد في رام الله و"والفيديو كونفرس" للممنوعين

الرشق- ارشيف

الرشق: دعوة المجلس الوطني دون "حماس والجهاد" ضربة للمصالحة

مصدر لـ"سما": أبو مرزوق أبلغ الأحمد بمشاركة حماس في اجتماع تحضيرية المجلس الوطني

قادة الفصائل الفلسطينية - ارشيف

بيروت: "تحضيرية" المجلس الوطني تفتتح اجتماعاتها بالدعوة للوحدة وانتخابات عامة

ابو مرزوق - ارشيف

ابو مرزوق : لم نتسلم دعوة لحضور المجلس الوطني ..الشعبية تدعو حماس لحضور اجتماع اللجنة التحضيرية

المركزي

صحيفة: مشاركة رمزية لحركتي "حماس" و"الجهاد" في اجتماعات المجلس المركزي

الأكثر قراءة اليوم

صور : اللواء "ماجد فرج" يتفقد المصابين بحادث تفجير موكب الحمدلله

الرئيس :جريمة محاولة الاغتيال مخطط لها ومعروفة الأهداف والمنفذين

الضميري يهاجم حماس بشدة ويطالبها بالتحقيق مع فتحي حماد في محاولة الاغتيال

صورة السنوار هدف بالتدريبات الامريكية الاسرائيلية المشتركة

ترامب يعين "محارب الإسلام" وزيرا للخارجية.. تعرف على سيرته الذاتية

عدو الأونروا اللَّدود ..توفيق أبو شومر

السبب الرئيس للسرطان!!

الأخبار الرئيسية

رئيس الوزراء -الحمدلله

فيديو: التفاصيل الكاملة لمحاولة الاغتيال الفاشلة لرئىس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات

أبو نعيم

أبو نعيم: أمسكنا بطرف خيط قوي في قضية استهداف موكب الحمد الله

الحمدلله لدى وصوله غزة

مبعوث ترامب : محاولة اغتيال الحمدالله وضعت غزة على شفا الانهيار

فرج والحمد الله - ارشيف

هآرتس: لا مصلحة لحماس باستهداف الحمد الله وفرج لانه اضر بها كثيرا

غزة - ارشيفية

مبادرة أميركية لإعمار غزة تسبق "صفقة القرن" بتاييد عربي وغياب الاونروا والسلطة

الاتصالات الفلسطينية