جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو: التفاصيل الكاملة لمحاولة الاغتيال الفاشلة لرئىس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات

الأربعاء 14 مارس 2018 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: التفاصيل الكاملة لمحاولة الاغتيال الفاشلة لرئىس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات



غزة / سما /

 كشف وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور عن تفاصيل لم تنشر من قبل حول محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت موكب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج في غزة صباح امس.

وقال منصور في حديث لصوت فلسطين ظهر اليوم الاربعاء ان مسؤول قوى الامن الداخلي في غزة اللواء توفيق ابو نعيم قدم بلاغا رسميا لرئيس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمدالله حول ملابسات محاولة الاغتيال الاثمة. وانه حسب البلاغ فان المجرمين زرعوا على طريق الموكب عبوتين ناسفتين زنة كل واحدة منهما 15 كيلوغراما.

واضاف منصور الذي كان شاهد عيان على الحدث بوصفه عضوا في الوفد المرافق لرئيس الوزراء :"ان العبوتين محليتي الصنع ومعدتان للتفجير عن بُعد موضحا انه تم تفجير العبوة الاولى بينما ادى خلل فني لعدم انفجار العبوة الثانية التي زرعت على بعد 37 متراً عن الاولى بهدف ضمان تحقيق هدف العملية الاثمة.

وتابع اللواء منصور قائلا:" ان التفجير خطط له ونفذ بدقة تدل على انه ليس عملا فرديا وانما من فعل محترفين لافتا الى ان تفجير العبوة الاولى الحق اضرارا بثلاث سيارات احداها مصفحة ظن المجرمون ان رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات كانا بداخلها.

وكشف اللواء منصور انه كان على تواصل مع اللواء ابو نعيم قبيل توجه رئيس الوزراء الى غزة لتأكيد الاجراءات الامنية مضيفا:" ان ابو نعيم ابلغه انه ضاعف عديد قوى الامن بثلاث مرات وقام بتمشيط المنطقة عدة مرات واكد له ان الوضع آمن وانه يتحمل المسؤولية الكاملة".

واشار اللواء منصور الى ان التفجير وقع داخل مربع امني وسط انتشار لقوات الامن مؤكدا انه بغض النظر عن الجهة التي تقف وراء هذا العمل الا ان من يتحمل المسؤولية المباشرة هي قوى الامن في غزة والتي تخضع لسيطرة حماس.

ودعا وكيل وزارة الداخلية الى تشكيل لجنة وطنية او دولية للتحقيق في ملابسات محاولة الاغتيال.

#اغتيال #الحمدلله #فرج #غزة

أخبار ذات صلة

محمد الزواري - ارشيف

التفاصيل الكاملة لاغتيال الموساد التونسي الذي يساعد حماس

اعدام شنقا

بحضور 400 شخص.. التفاصيل الكاملة لإعدام ثلاثة عملاء في غزة صباح اليوم

يديعوت العبرية تنشر التفاصيل الكاملة لعملية اغتيال الشهيد فقهاء في غزة

جهاز "المخابرات العامة" يحبط مخططا لتسريب أراضٍ للاحتلال

الحمدلله لدى وصوله غزة

صور وفيديو : نجاة رئيس الوزراء الحمد الله ومدير المخابرات فرج من محاولة اغتيال في غزة

القسام تكشف معلومات عن الشهيد

فيديو: الجزيرة تكشف معلومات لأول مرة عن الشهيد "الزواري " و من يقف خلف عملية الاغتيال

الأكثر قراءة اليوم

صور : اللواء "ماجد فرج" يتفقد المصابين بحادث تفجير موكب الحمدلله

الرئيس :جريمة محاولة الاغتيال مخطط لها ومعروفة الأهداف والمنفذين

الضميري يهاجم حماس بشدة ويطالبها بالتحقيق مع فتحي حماد في محاولة الاغتيال

صورة السنوار هدف بالتدريبات الامريكية الاسرائيلية المشتركة

ترامب يعين "محارب الإسلام" وزيرا للخارجية.. تعرف على سيرته الذاتية

عدو الأونروا اللَّدود ..توفيق أبو شومر

السبب الرئيس للسرطان!!

الأخبار الرئيسية

أبو نعيم

أبو نعيم: أمسكنا بطرف خيط قوي في قضية استهداف موكب الحمد الله

الحمدلله لدى وصوله غزة

مبعوث ترامب : محاولة اغتيال الحمدالله وضعت غزة على شفا الانهيار

فرج والحمد الله - ارشيف

هآرتس: لا مصلحة لحماس باستهداف الحمد الله وفرج لانه اضر بها كثيرا

غزة - ارشيفية

مبادرة أميركية لإعمار غزة تسبق "صفقة القرن" بتاييد عربي وغياب الاونروا والسلطة

العاهل الأردني: القمة العربية القادمة ستدعم "القدس عاصمة لفلسطين"

الاتصالات الفلسطينية