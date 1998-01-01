مركزالامل يواصل فعاليات دورة جودة التعليم فى مدرسة بسمة

غزة / سما /

واصل مركز الامل للتدريب والتنمية البشرية التابع لجمعية اعمار للتنمية والتأهيل فعاليات دورة ضبط جودة التعليم بإشراف المدرب مدير عام " إعمار للتنمية والتأهيل "ا انور أبوموسى وخصص اليوم التدريبي الموسع حول التطوير المهني فى المدارس الخاصة وتحدث أبوموسى عن أهمية التطوير المهني ومفهوم التنمية المهنية وحول برامج التطوير المهنى الفعالة وكيفية تعزيز النمو المهني للمعلمات اللواتى شاركن فى التدريب وكيف يخططن للتنمية فى عملهن التدريسي وأساليب التطور المهنية للمعلمة ، واكتساب وعيهن وإبراز تميزهن اثناء العمل اليومى بمدرسة بسمة.

ودعا ابوموسى المتدربات فى الدورة التى خصصت لهن لتنمية قدراتهن واكسابهن القدرة على التكيف فى بيئة ومناخ العمل التعليمي، بضرورة الالتزام بمهام الدورة ،وتطبيق ماتم تقديمه من اجل تطوير امكانتهن ،وتحسين الاداء لتحقيق الاهداف المرجوة التى تعكس التقييم الايجابي لطلبة المدرسة والتعامل الايجابي المبدع مع اهالي الطلبة.

ووجه ابوموسى العديد من النصائح لفريق مدرسة بسمة الذين استفدن من فعاليات الدورة التى عقدت بمقر الجمعية بخان يونس جنوب قطاع غزة بمشاركة 20 معلمة من كافة التخصصات.