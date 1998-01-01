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وزارة الاقتصاد تتلف 100 اسطوانة غاز للطهي غير صالحة للاستخدام المنزلي

الأربعاء 14 مارس 2018 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اتلفت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم وبالتعاون مع الأمن الوقائي وهيئة البترول (100) اسطوانة غاز وزن 12 كغم مخالفة وقديمة غير صالحة للاستخدام المنزلي .

وبين باسم عدوان مدير مديرية الاقتصاد الوطني ان حملة تنظيف السوق من الاسطوانات المخالفة مستمرة وماضية قدما في محاربا السلع المخالفة بالضبط و المصادرة مثمناً دور المستهلك والتاجر والموزع المتعاون  لتبديل الاسطوانة عبر الموزع او الوكيل او المحطة او بالتبليغ عنها  لضمانة سلامته .

و أكد باسم عدوان ان الوزارة وبالتعاون والتنسيق المشترك مع جميع الجهات المختصة والمخولة بالرقابة والتفتيش على الأسواق وتنظيم السوق ووفقا للصلاحيات المخولة للوزارة قانونا سيتم إحالة المخالفين إلى نيابة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم .

#وزارة الاقتصاد #اسطوانة غاز

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