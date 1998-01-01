"الثقافة" تعقد سلسلة محاضرات توعوية حول القدس بالمحافظة الوسطى

غزة / سما /

عقدت وزارة الثقافة الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة القدس الدولية، ومركز العلم والثقافة، سلسلة محاضرات توعوية حول مدينة القدس المحتلة، استهدفت خلالها طلبة الثانوية العامة في مدارس المحافظة الوسطى.

وألقى المحاضرات الأسير المحرر شُعيب أبو سنينة، تحدث خلالها حول تاريخ مدينة القدس المحتلة، ومكانتها الدينية، ومحاولات سلطات الاحتلال الصهيوني لطمس المعالم العربية الإسلامية للمدينة.

واستعرض أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها المدينة المقدسة، والتي تتمثل في اعتماد الأسماء العبرية بدلاً من العربية للمواقع الأثرية والجغرافية، إلى جانب ما يقوم به الاحتلال من حفريات وأنفاق، والسعي لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.

ولفت أبو سنينة إلى أهمية العمل على نصرة قضية القدس من خلال تسخير مواقع التواصل الاجتماعي لرفع مستوى وعي الشعوب العربية حول حقيقة ما يجري في المدينة المحتلة.

وأوضح أ.ماهر فؤاد أبو زر مدير دائرة التنمية الثقافية بوزارة الثقافة بأن هذه المحاضرات تهدف الي توعية الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية حول مدينة القدس في ظل الهجمة الصهيونية الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة وتحويل أنظار المسلمين والعرب عنها، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنفيد مزيداً من الفعاليات التي تختص بمدينة القدس.