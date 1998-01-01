اتحاد حماية المستهلك يوقف فعالياته الاحتفالية باليوم العالمي لحماية المستهلك

رام الله / سما /

أعلن رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي وقف جميع الفعاليات التي كان قد قرر تنفيذها الاتحاد بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك تنديدا بجريمة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية سيادة اللواء المناضل ماجد فرج.



وأوضح الشيوخي انه يصادف يوم غد الخميس 15 آذار مارس اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي أقرته الامم المتحدة عام 1983 وأنه كان لهذه المناسبة في هذا العام سلسلة من الفعاليات والانشطة .



وأعلن الشيوخي في بيان صحفي مركزي صدر من رام الله عصر اليوم الأربعاء تجديد البيعة والقسم والعهد للقيادة الشرعية الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ابو مازن رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باسم المستهلك الفلسطيني في اليوم العالمي لحماية المستهلك مؤكدا تمسك المستهلك الفلسطيني بالقيادة الشرعية م.ت.ف .



واشار ان استهداف موكب رئيس الوزراء واللواء ماجد فرج كان يستهدف منظمة التحرير الفلسطينية ووحدتنا وقيادتنا وقدسنا ومقدساتنا وكان يستهدف الرئيس ابو مازن والكل الفلسطيني لتصفية القضية الفلسطينية من اجل افشال جهود المصالحة وإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية وتمرير ما يسمى بصفقة القرن وحرف البوصلة عن نصرة القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس ولشطب حق العودة وتقرير المصير .



وأكد رئيس الاتحاد ان المستهلك الفلسطيني في أعقاب هذه الجريمة النكراء والجبانة يعلن انه لا يقبل ممثلا عنه الا منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية والسيادة ومفجرة الثورة الفلسطينية المعاصرة وهي صاحبة الحق في قيادة شعبها العربي الفلسطيني في كافة اماكن تواجده وهي صاحبة المشروع الوطني والبيت الفلسطيني الجامع .



وشدد ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني وان الشعب الفلسطيني هو شعب منظمة التحرير الفلسطينية وان المستهلك الفلسطيني هو الابن الشرعي لمنظمة التحرير الفلسطينية وسيبقى في خندق منظمة التحرير الفلسطينية واحدا موحدا على طريق الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها الابدية القدس كل القدس .