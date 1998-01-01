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أبو نعيم: أمسكنا بطرف خيط قوي في قضية استهداف موكب الحمد الله

الأربعاء 14 مارس 2018 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو نعيم: أمسكنا بطرف خيط قوي في قضية استهداف موكب الحمد الله



غزة / سما /

أعلن مدير عام قوى الأمن بغزة توفيق أبو نعيم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية أمسكت بطرف خيط قوي في قضية استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وشدد في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء على أن ما ينقص الآن هو التعاون من الجهات المختصة لكشف كافة الملابسات.

وأوضح أبو نعيم أن المستفيد الوحيد من الحادث هو الاحتلال الذي يهدف لإعاقة ملف المصالحة، مشيرًا إلى أن الداخلية بغزة هي المسؤولة المباشرة عن حماية الشخصيات القادمة للقطاع.

وقال: "إن الباب مفتوح لأي جهة تريد المشاركة في التحقيقات الخاصة بحادث التفجير، مؤكدًا قيام قوى الأمن بعدة عمليات اعتقال ومداهمة منذ الأمس".

#أبو نعيم #الحمدلله #تفجير

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