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الحكومة : التمكين الشامل في هذه المرحلة يتطلب 5 مستويات

الأربعاء 14 مارس 2018 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة : التمكين الشامل في هذه المرحلة يتطلب 5 مستويات



رام الله / سما /

قال المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، إن "تمكين الحكومة تمكينا شاملا يتطلب في هذه المرحلة 5 مستويات، على حماس أن تمكنها فيها".

وأضاف المحمود في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء: "تتمثل هذه المستويات بملفات الجباية، والأمن الداخلي (الشرطة والدفاع المدني) وهي مربط الفرس حاليا، إضافة لموضوع الموظفين القدامى".

وأكد أن هذه المستويات الخمسة كفيلة بأن تحقق المصالحة الوطنية فورا، موضحا أنها ليست من الصعوبة بمكان على الإطلاق.

وتابع: "على حركة حماس أن تنفذ هذه المطالب، وهي ليست شروطا وإنما مطالب من أجل تحقيق المصالحة الوطنية".

وأردف المحمود: " عندما قمنا بتحميل حماس مسؤولية محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إنما نحملها المسؤولية عما جرى بصفتها ما زالت تتحكم بالأمن في المحافظات الجنوبية، ومن يتحكم بالأمن تقع عليه المسؤولية كاملة". كما قال.

وتعرض موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أمس الأربعاء، لاستهداف بعبوات ناسفة، بعد دخوله قطاع غزة.

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن حركة حماس هي التي تتحمل المسؤولية عما جرى، متابعا " نحن أيضا أول من حمل الاحتلال المسؤولية الكاملة".

#الحكومة #تمكين #غزة

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