لماذا أجبر ترامب الوزير تيلرسون على تناول سلطة ذابلة في الصين؟

واشنطن / وكالات /

أجبر رئيس أمريكا، دونالد ترامب، وزير الخارجية المقال ريكس تيلرسون في الصين، على تناول سلطة ذابلة وغير طازجة تسمى "قيصر"، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مسؤولة.

وذكرت الصحيفة اليوم الأربعاء، أن الواقعة حدثت في حفل استقبال في البرلمان الصيني، خلال جولة الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية على 6 دول آسيوية الخريف الماضي.

ووفقا للمصادر، بدا ترامب قلقا من أن يفسر الصينيون عدم تناول السلطة الذابلة على نحو صحيح ويعتبرونه إهانة للطرف المضيف، فحث وزير الخارجية على البدء بسرعة في تناول الطعام بما في ذلك السلطة الذابلة.

"ريكس، تناول السلطة" - تقتبس الصحيفة الكلام الذي وجهه الرئيس الأمريكي لوزير خارجيته. وتوضح هذه القضية "العلاقات المربكة والحرجة" بين الرجلين، والتي تنشأ من وقت لآخر بين السياسيين، حسبما يعتقد كاتب المقال.

ويبدو أن العلاقة الشخصية بين ترامب وتيلرسون كانت منذ البداية تفتقد للود المطلوب بين رئيس دولة ووزير خارجيتها، كما يتبين أن كيمياء التعاطف والتفاهم بينهما أيضا كانت غائبة، على الرغم من أنهما رجلا أعمال في الأصل يفهمان لغة المال والأعمال والمساومة والمقايضة.

ويوم أمس الثلاثاء، أقال الرئيس الأمريكي ترامب وزير الخارجية تيلرسون، واقترح تعيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو في هذا المنصب.

وسيتولى مهام وزير الخارجية الأمريكي بالوكالة بشكل مؤقت نائب وزير الخارجية جون سوليفان، ريثما يقر الكونغرس تعيين بومبيو في أبريل المقبل وفقا للقانون.