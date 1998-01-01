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مبعوث ترامب : محاولة اغتيال الحمدالله وضعت غزة على شفا الانهيار

الأربعاء 14 مارس 2018 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبعوث ترامب : محاولة اغتيال الحمدالله وضعت غزة على شفا الانهيار



رام الله / سما /

دان الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمفاوضات السلام جيسون جرينبلات،اليوم، الهجوم على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله في غزة.

وغرد غرينبلات على تويتر، أنه قد تم وضع الغزيين على حافة الانهيار من قبل حماس والجهاد  وغيرهما من  الحركات "المتطرفة" على حد زعمه .

وقال أن " الاعتداء على وفد السلطة الذي كان متجها لافتتاح محطة تحلية المياه وتفجيرها هو اعتداء على رفاهية سكان غزة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين."

وتم أمس تفجير عبوة ناسفة استهدفت موكب رئيس الوزراء الفلسطيني قبل بضع دقائق من عبوره حاجز إيرز، حيث زار الموكب المنطقة لافتتاح محطة تحلية المياه التي أنشئت في إطار المصالحة مع حماس.

ودان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الوسط، نيكولاي ملادينوف، الهجوم على موكب الحمدالله، وأثنى على جهود قيادة رئيس الوزراء الفلسطيني لمعالجة الوضع الإنساني في غزة، وتحقيق المصالحة، واستنكر قيام المسؤولين على الهجوم بتقويض هذه الجهود وإفشالها.

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